Convention contre le dopage : L’ancien ministre des Sports Matar Ba élu président de la Conférence des parties

Un peu plus d’un an après sa sortie du gouvernement, l’ancien ministre sénégalais des Sports, Matar Bâ, a été élu, ce mercredi, Président de la Conférence des parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport COP9, a appris Seneweb auprès d’Abdoulaye Thiam, le président de l’Association nationale de la presse sportive (ANPS).

L’élection a eu lieu en marge d’une cérémonie tenue au siège de l’UNESCO à Paris, la capitale française.

Pour rappel, l’ancien patron du sport sénégalais avait été élu vice-président de la COP7 et représentant du continent de 2019 à 2021. Il a été reconduit au poste de vice-président de la Conférence des parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport (COP8).

La Conférence des parties (COP) à la Convention internationale contre le dopage dans le sport tient sa neuvième session les 25 et 26 octobre 2023. Tous les États parties à la convention et les États membres de l’UNESCO participent à cette conférence statutaire organisée tous les deux ans.

A noter, par ailleurs, que la COP9 représentera une étape importante dans le développement de la convention et sa capacité à répondre aux besoins et aux attentes des États parties, ainsi qu’à s’adapter à l’évolution constante de l’écosystème mondial du sport et à ses défis. L’ordre du jour principal sera axé sur la restitution des résultats et des propositions demandées par la COP8, telles que l’affinement et l’amélioration du système de suivi de la convention et le soutien apporté aux États parties pour leur permettre de s’approprier pleinement les dispositions de la convention.