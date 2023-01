L’affaire SWEAT beauté n’est ni une affaire de viol, ni une affaire de droit ou de justice, mais relève d’un banditisme d’état digne d’un kompromat (une pratique de barbouze couramment utilisée par les services russes pour compromettre des opposants politiques).

Il faut le savoir une bonne fois pour toutes, même si toutes les preuves du monde

établissaient son innocence (réquisitions téléphoniques, certificat médical, témoignages, PV

d’enquête préliminaire de la gendarmerie, etc…), Ousmane SONKO sera sans aucun doute

condamné devant la chambre criminelle, et sa candidature à l’élection présidentielle de

2024 empêchée, parce que tel est le souhait de Macky SALL (pour faire simple, même si le

Bon Dieu « qu’il me pardonne », apportait un témoignage disculpant SONKO, il sera

condamné).

Tous les débats, discours et commentaires sur le droit, la loi, la procédure et le déroulement du procès sont inutiles et relèvent d’une perte de temps. Tout est écrit à l’avance. A ce stade, le sort d’Ousmane SONKO ne dépend plus de la justice ou de la chambre criminelle, mais uniquement de la volonté du peuple sénégalais et de sa détermination. Macky Sall a démontré qu’il était totalement déterminé à faire emprisonner, torturer ou tuer pour conserver le pouvoir.

Les sénégalais sont-ils tout autant déterminés à lui faire face, pour stopper net et définitivement ses bavures ? C’est la seule question qui vaille. Tous ceux qui attendent un miracle du procès en feront pour leur frais (ils ont déjà choisi leurs juges pour finir le sale Job). Il faut faire face, maintenant. Désormais, le sort de SONKO est entre les mains du peuple sénégalais. Tout le reste n’est que spéculation et vaine littérature : Il n’y aura pas de justice au Sénégal, sous le magistère de Macky SALL.

