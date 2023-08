Contribution : Mes chers concitoyens (Par Amadou Barry dit Doyen Barry )

C’est avec une force inouïe que je rédige ces lignes aujourd’hui, après une longue réflexion sur l’arrestation du président Ousmane SONKO leader politique incontournable au Sénégal et dans la Diaspora ainsi que la dissolution de son parti politique par le ministère de l’intérieur.

Ces actions constituent une atteinte à la démocratie et à la liberté d’expression.

Dans une démocratie, il est essentiel que les voix dissidentes puissent s’exprimer et participer au processus politique sans crainte de répression.

Je tiens à rappeler que les acquis démocratiques que nous avons chèrement gagnés sont le fruit de luttes, de sacrifices et de rêves partagés par des générations passées et présentes. Ils incarnent notre droit inaliénable à exprimer nos opinions, à participer au processus politique et à décider du destin de notre nation.

Cependant, je ressens le devoir de mettre en garde contre ceux qui tenteraient de s’opposer à la volonté populaire et de saper les bases de notre démocratie. Les divergences d’opinions sont naturelles et souhaitables dans une société dynamique.

Nous devons refuser et rejeter ensemble toute tentative visant à restreindre les droits de l’opposition, à étouffer les voix discordantes ou à manipuler les mécanismes démocratiques pour des gains personnels.

Force est de constater que la démocratie réside dans sa capacité à accueillir à tolérer et à accepter les différences, les divergences pour mener à bien des débats politiques.

En guise d’illustration, la préservation des acquis démocratiques est fondamentalement liée au respect intrinsèque de la différence d’idée d’où qu’elles viennent.

N’oublions jamais que notre avenir paisible dépend de notre conformité à la démocratie, à la justice et aux droits de l’homme et quels que soient nos obédiences politiques.

Ensemble, en tant que gardiens de notre démocratie, nous pouvons construire un avenir où la diversité des opinions renforce notre tissu social, où le respect et la compréhension mutuelle éclairent notre chemin, et où chaque voix, même la plus dissidente, contribue à édifier une nation forte et unie.

SG Amadou Barry dit Doyen Barry par la Diaspora en FRANCE

Fédération Française du parti

« UD DEGGU LIGUEYAL ASKAN WII ».