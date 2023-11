Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky SALL, je souhaite que cette lettre vous trouve dans une très bonne santé et prie ALLAH SWT de vous couvrir de sa miséricorde afin de parachever votre mission à la tête de notre cher Sénégal. Ces prières sont adressées également à la Première Dame ainsi qu’aux enfants, pour leur accompagnement et bienveillance à vos cotés tout au long de cette mission exaltante et périlleuse qui vous a été confiée par le peuple souverain.

Monsieur le Président, je m’adresse à vous en qualité de citoyen, militant de première heure de l’Alliance Pour la République dans la région de Sedhiou, particulièrement dans la Commune de Marsassoum.

En 2009-2010, nous étions nombreux à vous accompagner dans votre combat, la quête du pouvoir face à la redoutable machine politique qu’était le PDS et leur moyens financiers.

Ce combat nous l’avons mené, parfois sans moyens et pour seule arme, notre détermination, conviction et croyance en votre capacité à conduire les destinés du Sénégal.

A l’heure du bilan et à quelques mois de la fin de votre dernier mandat, nous tenons, ici, à saluer vos nombreuses réalisations qui ont contribué à améliorer les conditions de vie des populations.

Par exemple concernant notre région, nous resterons éternellement reconnaissants pour la construction du Pont Sénégambie, du Pont de Marsassoum, les réalisations de Promovilles, PUDC, PUMA, qui ont sensiblement changé le visage de nos terroirs.

Monsieur le Président, on nous a appris que la gestion d’un pays doit être une affaire de tous et toutes et il ne doit pas avoir de discrimination basée sur le genre, la race, l’origine, etc. Plus loin cette gestion doit tenir compte de certains équilibres notamment sociaux et politiques facteurs de stabilité et d’inclusion. Nous avons constaté pour le regretter que dans la conduite des affaires du Pays, des fils et filles de Sédhiou, n’ont pas suffisamment été valorisés pour occuper des postes de responsabilités politiques et/ou étatiques.

Sans entrer dans un débat régionaliste ou même lié à la définition du mot « cadre », ou encore qui l’est ou pas, nous pensons que légitimement des enfants de cette partie du Pays ont droit de participer à la conduite des politiques publiques en raison de leur compétence, intégrité et engagement militant afin de réduire la fracture sociale de ce point de vue là.

En effet, nous pouvons citer deux faits qui constituent sans doute des baromètres de ce mal vivre. D’abord, les derniers résultats du recrutement dans la Fonction Publique et ensuite, les communiqués de Conseil de Ministres en sa partie décisions de nominations. A chaque publication, des jeunes sont choqués et découragés comme si Sédhiou n’a pas de jeunes diplômés, compétents, capables d’occuper des emplois publics.

Monsieur le Président, je viens respectueusement solliciter votre autorité pour redonner à Sedhiou son lustre d’antan en faisant la promotion de ses valeureux fils et filles (à l’instar des autres régions du Sénégal). S’ll est vrai que les paroles sont les meilleurs outils de Communication, il est tout aussi plausible que les actes sont plus parlants que les mots : d’où la nécessité de procéder à une promotion légitime.

Monsieur le Président, le malheur du Prince, c’est qu’il est toujours tellement élevé qu’il ne voit plus que les grandes choses, mais bien souvent en dessous de son regard se jouent un drame et une injustice qui, à la longue, pourraient lui être préjudiciables. On ne vous dit toujours pas la vérité en termes de militantisme ou de légitimité historique de vos militants. On ne vous présente pas toujours les meilleurs atouts en termes de leadership de cette région. En plus d’une injustice faite aux militants, et au parti, certaines nominations portent préjudice à votre propre travail dans cette zone.

Regardez bien Monsieur le Président, qui parle en votre nom dans la région de Sedhiou ? Qu’ont-ils réellement apporté au parti en amont et en aval de votre accession à la magistrature suprême ? Que deviennent ceux et celles qui ont marché sur des braises derrière vous de l’opposition au pouvoir ? Je veux citer quelqu’un que vous connaissez personnellement mon Grand frère Kéba DRAME Lecotte et d’autres qui ne sont plus de ce monde feu Kader TALL, feu Tidiane DIALLO du MEER (paix à leurs âmes).

Monsieur le Président, jamais dans l’histoire politique du Sénégal les cadres d’un parti de cette région n’ont été aussi malmenés, utilisés, jetés comme des mouchoirs jetés après service rendu. Et le parti au pouvoir pour lequel ils avaient mouillé le maillot les désigne désormais comme ces ” anciens coordinateurs” qui n’ont plus de raison d’être.

Jamais la région de Sedhiou n’a été aussi médiocrement représentée. En effet cette région a toujours eu des représentants crédibles, compétents et dignes de ce nom et qui n’ont cessé de faire la fierté à la fois de la nation toute entière et en particulier des populations du Sud. C’est avec l’avènement du Président Macky SALL que l’Alliance pour la République est allée à la quête des médiocres pour incarner le leadership dans un parti dont les nouveaux recrus avaient traité le Président de tous les noms d’oiseaux et font subir à ces Vizirs les pires humiliations et brimades. Belle récompense des nouveaux amis ou crétinisation de l’arène politique? Que dirions-nous à la postérité, à nos fils et filles, à nos élèves, ceux de la région plus particulièrement, ceux de la région de Sédhiou en ces moments de rentrée scolaire et universitaire ? Qu’il n’est plus besoin de se tuer à la tâche, d’être un élève sérieux et travailleur, que des diplômes ne sont que des torchons à brûler sur l’échiquier de billets de banques acquis de manière douteuse, fruit de prévarication, de contrebande, de contrefaçon, de faux diplômes qui n’ont d’existence que dans l’imaginaire de ceux qui en sont dépositaires et qui savent en faire usage pour berner, tromper le peuple et ses gouvernants.

Après le règne des imposteurs, ce fût celui des parachutées qui avaient tourné le dos, renoncer à leur appartenance à cette partie pauvre et pommée du pays et qui un bon matin se rappelle l’existence d’une verte Casamance où ils ou elles peuvent aller brouter au mépris du bétail local.

Monsieur le Président, vous avez promis l’éthique dans l’action, le culte du mérite, la lutte contre toute forme d’injustice, rendez justice aux militants originels légitimes, compétents de la région.

Monsieur le Président, loin de faire du chantage, nous estimons qu’il est nécessaire et utile de vous tenir informer à travers cette forme épistolaire de la situation réelle des militants et militantes de Sédhiou puis qu’on apprend que les portes du Palais et du Parti ont été fermées à d’autres personnes par un responsable originaire de la région pour de soi disant intérêt crypto personnel.

En vous souhaitant, une très bonne réception, je vous prie d’agréer, SON EXCELLENCE, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, l’expression de ma très haute considération.

Fait à Marsassoum, 24 novembre 2023.

Professeur Amadou DANSO, Enseignant en Gestion des Ressources Humaines, Consultant en Management, spécialiste en Innovation et Conduite du Changement.