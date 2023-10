Consommation d’alcool, le rang du Sénégal au classement africain

L’alcool, bien étant une drogue, est légal. Le Sénégal en est un grand consommateur. Le pays occupe la 44e place africaine, devant la Zambie et le Kenya, des pays consommateurs d’alcool dans le continent. Pourtant, il est à plus de 95 % musulman, une religion qui est catégorique sur la consommation d’alcool. Les jeunes, en milieu scolaire, constituent la nouvelle cible. La société civile ne peut agir qu’à travers la sensibilisation auprès des populations et un plaidoyer auprès des autorités pour un changement de politique.

En effet, il y a juste un traité communautaire de l’UEMOA transposé pour essayer de réglementer la consommation. « Ce n’est pas illégal comme le cannabis ou autre. L’alcool est autorisé, mais il faut essayer de réglementer, parce que sa surconsommation risque d’exposer les usagers à des troubles neurologiques », a expliqué Malick Salla, membre du Réseau sénégalais contre la consommation de l’alcool (RESECA).

L’entité est issue de la Ligue sénégalaise contre le tabac (LISTAB) qui est une fédération d’une vingtaine d’associations créée en 2011 au Sénégal, conformément aux dispositions de la loi n°68-08 du 26 mars 1968 portant Code des obligations civiles et commerciales. Ce réseau bénéficie du soutien d’une coalition d’organisations de la société civile africaine basée à Accra, au Ghana WAAPA (West African Alcohol Policy Alliance) pour la mise en œuvre du projet dénommé « Promouvoir les politiques nationales sur l’alcool, les drogues et le développement durable au Sénégal ».

En matière de beuverie, le Sénégal s’octroie la 44e place, selon les statistiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui s’est penchée sur les mœurs éthyliques de 49 pays africains. Notre pays se trouve actuellement confronté à une situation très préoccupante en matière de drogues, qui voit augmenter l’offre de produits psychoactifs avec des prix en baisse constante, facilitant ainsi le maintien à un niveau élevé de l’usage de drogues illicites et de l’abus d’alcool.

L’usage de l’alcool a des conséquences désastreuses sur la santé à travers le cancer et les maladies cardiovasculaires qu’il engendre. Consommer de l’alcool cause 20 % des décès liés au cancer et 4 % des décès liés aux maladies cardiovasculaires au Sénégal.

En 2018, selon les données de la Banque mondiale, la consommation moyenne d’alcool au Sénégal, pour les personnes âgées de plus de 15 ans, s’élevait à 0,8 litre par habitant. L’usage de l’alcool au Sénégal est un fait culturel chez bon nombre de communautés sénégalaises. « Les Sénégalais ont consommé 30 millions de litres d’alcool en 2020 », selon une information attribuée à la Direction du Commerce intérieur.

D’après les dernières estimations mondiales de l’OMS, 283 millions de personnes âgées de 15 ans et plus, avec 237 millions d’hommes et 46 millions de femmes souffrent de troubles liés à la consommation d’alcool, soit 5,1 % de la population adulte mondiale. La dépendance à l’alcool, en tant que forme la plus grave des troubles liés à la consommation d’alcool, touche 2,6 % des adultes dans le monde, soit 144 millions de personnes.