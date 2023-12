Congrès d’investiture : L’APR reconduit Macky Sall à la tête du parti et investi Amadou Ba comme candidat à la présidentielle de 2024

Le Président Macky Sall a été reconduit à la tête de l’Alliance pour la République (APR), ce jeudi 21 décembre, lors du Conseil national du parti. Amadou Ba, candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY), a été investi par l’Alliance pour la République comme candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024.

« Le conseil a unanimement approuvé le conseil national a été transformé en « congrès extraordinaire lequel conforte le Président Macky Sall dans ses fonctions de l’Alliance pour la République. Autorise le président du parti à procédé au réajustement organisationnel de nature à garantir l’opérationnalité et la vitalité de nos différents structures », a lu Seydou Guèye, la Motion générale de l’APR.

Dans le même ordre d’idées, poursuit-il, le « congrès approuve sans réserve les modifications statutaires proposées par ladite Motion ».

« Prenant appui sur les Motions présentées par toutes les structures et mouvements assimilés du parti, les délégués valident et confortent le choix du Président Macky Sall : proclament le camarade Amadou Ba, candidat de l’Alliance pour la République à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Proposent le camarade Amadou Ba comme son candidat à la candidature dans Benno et dans la grande Coalition de la majorité présidentielle », annonce Seydou Guèye, porte-parole de l’Alliance pour la République.