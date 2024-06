Conflit israélo-palestinien : Israël perd déjà la guerre qui a duré un an. ( Par El hadj Cheikh Oumar Tall)

La Palestine a besoin d’aide à cause d’Israël qui est un pays usurpateur de terres, un colonisateur. Israël a envahi et colonisé la Palestine en 1948 par son armée. Il a existé grâce à une résolution des Nations Unies en 1948. Mais depuis qu’il existe comme Etat, il n’a jamais accepté de respecter les autres résolutions des Nations Unies qui défendent l’existence et les droits indéniables du peuple Palestinien. Maintenant, on comprend pourquoi l’Etat Israélien n’a jamais accepté l’existence de deux Etats – Israélien et Palestinien – vivant côte à côte. Pourtant, les Palestiniens ont accepté toutes sortes d’accord, tels que les accords de Camp David en Amérique, les accords d’Oslo recommandant l’existence de deux Etats vivant côte à côte et pacifiquement. Mais Israël refuse l’existence de l’Etat Palestinien.

Si Israël continue de fouler du pied les résolutions des Nations Unies, c’est parce qu’il est soutenu et armé militairement par les Etats Unis d’Amérique et politiquement défendu aux Nations Unies. Lors de la guerre de 1967, qui a duré 6 jours, Israël avait en face de lui une coalition de pays arabes dont l’Egypte de Gamal Abdel Nasser, l’Irak de Saddam Hussein, Hafez Al Assad de la Syrie, la Jordanie etc. Malgré cette coalition des pays arabes contre Israël, usurpateur de terres, la guerre de 1967 n’a duré que 6 jours.

Israël avait gagné cette guerre grâce au soutien des Américains, surtout côté armement. Lors de la guerre de Kippour de 1973, Israël avait encore en face de lui des pays arabes dont l’Egypte, l’Irak, la Syrie etc. Et lors de cette guerre, l’Egypte a pu quand même récupérer une petite partie de son territoire sur le Sinaï égyptien. Cette guerre avait aussi duré quelques jours, et Israël l’avait encore remportée, toujours grâce aux Américains. Cette fois-ci, de la guerre d’octobre 2023 à maintenant, bientôt un an, Israël est incapable de triompher contre le Hamas qui est un simple mouvement de libération nationale, alors que Israël est soutenu par les pays occidentaux, particulièrement les Etats Unis.

Cela prouve que Israël a perdu cette guerre contre le Hamas. Mahmoud Abasss qui est le patron de l’OLP et de la faction Al Fatah qui est un parti politique laïc a abandonné le Hamas à la merci d’Israël et des Américains. Malgré tout, le Hamas tient toujours. C’est une évidence que les Etats Unis sont un pays injuste et intolérant, car en tant que membre des Nations Unies, ils utilisent toujours leur veto pour défendre Israël. Heureusement que les Iraniens sont là pour défendre les lieux saints de l’Islam, notamment Al Qouds, le troisième lieu saint de l’Islam sis à Jérusalem, après la Mecque et Médine. Enfin, nous portons à l’attention de nos lecteurs que nous revenons de Jérusalem, juste avant le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas, mais quand on effectuait nos prières, les mosquées de Jérusalem, la mosquée de Al Khalil à Hébron et la mosquée du prophète Moussa à Jéricho étaient toujours envahies et encerclées par la police et l’armée israéliennes armées jusqu’aux dents.

C’est donc une obligation pour tous les pays musulmans de soutenir le Hamas qui, nous le répétons, est un mouvement de libération nationale et qui revendique de 1948 à maintenant les droits indéniables du peuple palestinien. Ce qui est écœurant et intolérable dans le conflit israélo-palestinien est que la quasi-totalité des Israéliens sont originaires des pays de l’Est, telles que l’Allemagne, la Grande Bretagne et même des Américains. C’est pourquoi l’Europe ne veut pas le retour des réfugiés palestiniens chassés et expulsés par l’armée israélienne en 1948. A l’époque, ces réfugiés Palestiniens étaient 800.000. Mais présentement, ils sont plus de 5 millions à travers le monde.

El hadj Cheikh Oumar Tall Directeur du mensuel « Le jour – Al Yawmou » Dakar – Sénégal