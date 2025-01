La conférence nationale des chefs de parquet s’est tenue ce mardi, rassemblant les principaux acteurs du secteur judiciaire autour de thématiques cruciales pour l’avenir du système pénal sénégalais. Le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Sénégal, invité à cette rencontre, a salué l’initiative du ministère de la Justice et plaidé pour des peines proportionnées et axées sur la réinsertion sociale.

Dans son intervention, le bâtonnier a exprimé son sentiment d’appartenance à cette grande famille judiciaire, soulignant l’importance d’une collaboration étroite entre les différents corps de justice. « Le fait d’être invité à cette journée est un exemple à suivre dans la collaboration entre les acteurs de justice », a-t-il déclaré, réaffirmant l’engagement du Barreau à accompagner les efforts en faveur d’une justice plus humaine et efficace.

Les thèmes abordés lors de cette conférence, notamment la question des longues détentions et de la surpopulation carcérale, ont particulièrement retenu l’attention du bâtonnier. Il a insisté sur la nécessité d’une approche plus pragmatique et humaine des sanctions pénales. « Une peine doit être juste et proportionnelle, mais surtout permettre la réinsertion du mis en cause. Si elle le déstructure, alors nous avons échoué », a-t-il averti.

Le bâtonnier a également souligné que le Barreau jouera pleinement son rôle de vigie dans l’application des peines, en veillant à ce qu’elles restent conformes aux principes fondamentaux de justice et de dignité humaine. Il a insisté sur la nécessité de trouver un équilibre entre la répression et la réhabilitation, pour éviter que les condamnés ne deviennent des éléments encore plus fragiles et potentiellement dangereux pour la société.

En conclusion, il a réaffirmé l’engagement des avocats aux côtés des autorités judiciaires pour œuvrer à une justice plus équitable et soucieuse de la préservation du tissu social.