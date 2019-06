Conférence de Presse: Le procureur Serigne BASS ouvre les dossiers PETROTIM, IGE, COUD et FALLOU SÈNE

Le Procureur de la République sera au front, demain, mercredi 12 juin 2019. Serigne Bassirou Guèye fera face à la presse, pour aborder un certain nombre de sujets. Selon des informations de iRadio, le procureur épluchera plusieurs dossiers sensibles, principalement celui qui occupe les débats ces derniers jours : le dossier Petro Tim et la gestion du Pétrole et du Gaz. A ce sujet, toutes les personnes impliquées devraient être entendues, notamment le frère du président de la République, Aliou Sall, l’ancien ministre de l’Energie et des Mines, aujourd’hui à l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, les opposants Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo, l’ancien Directeur général de Petrosen, entre autres.

Selon nos informations, Serigne Bassirou Guèye fera également le point sur l’enquête de l’IGE, dont le rapport d’octobre 2012 est, depuis quelques jours sur la place publique. A ce titre, des personnalités comme Nafy Ngom Keita, ancienne patronne de l’inspection générale d’Etat, pourrait être visée.

Autre dossier sur lequel le procureur devrait être attendu, celui de l’enquête de l’OFNAC sur la gestion du Centre des Oeuvres universitaires de Dakar (COUD), par l’actuel ministre de l’Enseignement supérieur Cheikh Oumar Hann, alors Directeur général du COUD.

Pour rester dans le giron universitaire, mais en faisant un tour à Saint-Louis, le Procureur abordera, sans doute, la question de l’évolution de l’enquête sur la mort de l’étudiant Fallou Sène. Une façon de répondre ainsi à une vieille doléance de ses camarades de l’UGB, qui n’ont cessé de crier leur ras-le-bol face à la lenteur du dossier, plus d’un an après la mort de Fallou Sène, le 15 mai 2018.