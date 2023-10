Commémoration de l’anniversaire de la mort de Abdou Elinkine Diatta á Ziguinchor : 4 ans après, l’identité des auteurs et du commanditaire réclamée

Le 27 octobre 2019 était tué l’ancien porte-parole du Mfdc et responsable de la faction du Mfdc de Mangoucouro, Abdou Elinkine Diatta. Quatre ans après, ses proches, qui ont tenu ce mercredi à commémorer ce triste événement au niveau de leur siège de Mangoucouro, réclament la tête des auteurs et du commanditaire de cet assassinat.

Ce fut un jour de commémoration qui a mobilisé les proches partisans de l’ex-chef de la faction du Mfdc de Mangoucouro, au quartier Soucoupapaye, dans la commune de Ziguinchor. Un événement ponctué par des prières, une lecture du saint Coran, des déclarations et témoignages sur la vie, l’œuvre et l’héritage de Abdou Elinkine Diatta, le natif de Mlomp (dans le Buluf) où il a été assassiné par des individus non encore identifiés.

Face à la presse, Amidou Djiba, en marge de cet événement, estime qu’une enquête avait été diligentée par les autorités étatiques et que le Mfdc s’attend toujours à ce que ces enquêtes révèlent, poursuit-il, l’identité du coupable. Et pour Amidou Djiba, l’enquête, jusque-là, piétine .

“Nous attendons que justice soit faite et qu’on identifie le commanditaire et l’acteur, pour les arrêter et les juger», dixit M. Djiba pour qui l’Etat, quatre ans après cet évènement malheureux, doit s’y mettre afin que l’on puisse savoir, espère-t-il,