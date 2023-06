Le khalife général des Mourides a souhaité l’autonomie de Touba comme la cité du Vatican dans l’est de l’Italie, en citant la particularité de l’Etat pontifical situé dans la capitale italienne.

A préciser que l’autonomie politique du Vatican n’a d’autre but que de garantir la mission spirituelle du pape en fournissant les moyens d’une localisation officielle et indépendante du gouvernement central de l’Église catholique.

« La ville de Touba doit être indépendante », a déclaré Serigne Mountakha en wolof, ajoutant que ce ne serait là que justice et mise en adéquation avec des recommandations de son fondateur Cheikh Ahmadou Bamba.

« ça doit être un processus qu’on doit lancer et envisager de le mener jusqu’à son terme. Il y a un pays nommé Italie et dont la capitale est Rome. Dans cette capitale, il y a un chef religieux à la tête d’un Etat, avec des ses propres attributs et indépendant de l’Italie. Et ce chef religieux n’est pas mieux habilité que Serigne Touba à avoir les mêmes prérogatives », a indiqué le khalife.

Dans son discours devant les talibés, le guide n’a pas précisé de calendrier ni la démarche à suivre, et n’a pas non plus confirmé s’il avait entamé une discussion avec l’État du Sénégal. Cependant, il a clairement dit que : « De toute façon, la ville s’achemine vers cette direction ».