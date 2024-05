Exclusivité : Kéwoulo Tv au coeur de l’affaire des deux enfants enfermés à mort dans une voiture à Keur Mbaye Fall

Les faits remontent le 4 janvier dernier jour marquant la disparition mystérieuse de deux enfants homonymes les nommés Ibra DIA et FALL. Depuis cette date fatidique, les familles, voisins et proches de ces deux enfants ont envahi le quartiers de Keur Mbaye Fall pour se mettre à la recherche frénétique de ces deux enfants mineurs perdus de leur vu durant 4 jours entiers.

Ce n’est qu’à partir du 8 janvier 2024, qu’un jeune du quartier qui en s’adossant hasardeusement sur une voiture stationnée et couverte par sa bâche bien attachée sur les pneus a ressenti un murmur. Ce dernier a pu prêter son attention sur ce bruit de détresse qui lui venait de l’intérieur de la voiture sur laquelle il avait posé son dos. Sans trop hésiter, il a essayé avec le soutien d’autres jeunes du quartier à enlever la bâche et comme un pur cauchemar, ils ont aperçu un des deux enfants posé ses deux mains contre les vitres de la voiture stationnée sur les lieux depuis plus d’une semaine. C’est ainsi qu’ils ont pu identifier le propriétaire du véhicule le nommé Badou POUYE, un charlatan et habitant du même quartier que les deux enfant. De l’avis des témoins des faits sur les lieux, c’est Badou POUYE lui-même qui a pris le soin de bien garer sa voiture et a attaché hermétiquement la bâche envant de rentrer tranquillement chez lui à quelques encablures du lieu de la commission des faits crimiels.

A la suite de la découverte surprenante des enfants à l’intérieure de la voiture du charlatan, les jeunes voulaient immédiatement casser les vitres pour les sauver, mais ils en ont été dissuadés par un vieux du quartier qui a pris l’initiative de l’appeler au téléphone. Quand ce dernièr l’a eu au téléphone Badou POUYE l’a opposé un niet catégorique sous prétexte qu’il était dans un deuil. Sous ce rapport, il devrait immédiatement être poursuivi pour le délit de non-assistance à personne en péril et tomber sous le coup de l’article 49-2 Code Pénal sénégalais, pour avoir refuger de tendre la perche à des enfants mourants.

Pouvant plus rester inactifs face à une telle situation, les jeunes ont cassé les vitres et ont trouvé que l’un des enfants a déjà perdu la vie et l’autre se trouvait entre la vie et la mort qu’ils ont évacué à l’hôpital en urgence.

C’est à partir de ce moment, que le commandant de la gendarmerie de la zone franche industrielle territorialement compétente a été interpellé pour l’ouverture d’une enquête sur les faits ayant conduits à la mort du jeune Fallou et de la maladie dépressive du second enfant du même prénom.

Ironies du sort, le comportement du commandat pour mener l’enquête de façon libre et transparente est d’emblée à décrier quand il a voulu laver le sieur Badou POUYE. C’est à l’issue de la première audition que le commandant MBOUP a ordonné avec vigueur que le charlatan ne peut pas être mêler de cette rocambolesque affaire, qu’il n’a pas tuè personne et qu’il doit être libre de tous ses mouvements. Mieux encore, le commandant Mboup à ordonné l’arrestation tout azimut de Salymata TRAORÈ, Talla MBOW, de Malick DIENG, de Souleymane TRAORE et de Serigne DIA sous la base d’une pleine déposée à leur encontre par Badou POUYE. Ces arrestations arbitraires ont abouti à la condamnation à une peine d’emprisonnement de deux ans dont six (6) mois fermes et deux million d’amande contre Salymata TRAORE et Talla MBOW. Les autres sus nommés sont toujours dans liens de la détention en attendant la tenue de leur procès. Pour rappel, ces jeunes n’ont de tords que de manifester leur volonté à contribuer avec vigueur à l’éclatement de la vérité au vu et au su de tout le monde.

Malheureusement, vu la tournure des évènements depuis le début de cette affaire, la lumière risque de ne pas se faire ou bien elle se fera de façon tardive au détriment de la famille des victimes qui continue de vivre le calvaire. Ces pauvres parents victimes fustigent la condamnation arbitraire de leurs enfants et du décès d’un des leurs, ont profité d’une émission télé offerte par la brillante chaine d’investigation Kewoulo Tv pour faire leur plaidoirie. Le vieux TRAORE un ancien militaire a lancé un cri de cœur a toutes les autorités compétentes de l’Etat du Sénégal et aux avocats pour que cette affaire soit tirer au claire et que justice soit faite dans les meilleurs délais dans l’intérêt de tout le monde.