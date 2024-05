Sénégal : La Croix Rouge dans une voie de garage

La menace d’un blocage systématique continue de planer sur la Croix Rouge sénégalaise: les élections de renouvellement des instances de l’organisation n’ont pas pu se tenir en début de semaine. Et pour causes!

Le bras de fer est toujours de mise entre la Présidente sortante Bafou Ba et les potentiels candidats. Ajoutez à cela, le silence assordissant du ministère de tutelle qui brille par une inaction qui n’en exacerbe pas moins la crise.

Selon des sources concordantes, le mandat de la Présidente sortante est arrivée à terme depuis Septembre 2023 et ses détracteurs l’accusent de vouloir s’éterniser à son poste en organisant des élections non-inclusives.

Dans une lettre en date du 22 janvier 2024 et adressée au Président Macky Sall, le Collectif des Comités pour le Renouvellement Intégral dénonce “la volonté affichée de la violation des textes de la Croix Rouge et exprimée par la tentation d’exclusion de l’assemblée générale nationale 06 comités départementaux (Dakar, Pikine, Keur Massar, Mbour, Goudomp et Bignona).”

À en croire ledit collectif, une telle situation crée un blocage dans le fonctionement de l’organisation dont le rôle dans les situations de catastrophe ou de désastre n’est plus à démontrer.

Et d’ajouter: “La Présidente nationale dont le mandat a expiré depuis le 21 Septembre 2023 a décidé d’exclure de l’AG ces comités départementaux qui ont des candidats potentiels pour sa succession”.

Rappelons que le mercredi dernier un bon nombre de volontaires avaient été arrêtés par la gendarmerie pour avoir fait capoter la tenue des élections de renouvellement qui devaient se tenir à l’hotel Rade. Ayant été libérés un peu avant minuit, ils continuent à dénoncer le forcing de Bafou Ba qui, selon eux, s’obstine à organiser un scrutin non inclusif.

Les jours qui viennent devront édifier si les différentes institutions saisies par le collectif vont faire prévaloir la voix de la raison..

Par Abdoulie John