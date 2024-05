Un camion semi-remorque termine sa course dans une maison

La dispute était d’une ampleur telle que le camion a dû quitter la chaussée pour aller percuter un taxi et deux autres véhicules (un mini car et une voiture de marque Ford), avant de terminer sa course dans une maison. Bien que les dégâts matériels soient considérables, aucune perte en vie humaine n’a heureusement été enregistrée.