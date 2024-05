Affaire Bah Diakhaté: Ses 4 avocats défenseurs dévoilés

L’activiste Bah Diakhaté a été arrêté et placé en garde à vue par la DIC, ce lundi 20 mai. Il est accusé d’«outrage au Premier ministre» Ousmane Sonko. Il a été interpellé à Pikine-Technopole, puis conduit aux locaux de la DIC.

Bah Diakhaté, militant du parti APR de Macky Sall et coordonnateur national des activistes républicains, est connu pour ses déclarations médiatiques contre Ousmane Sonko et le Pastef. Récemment, il a pris la parole concernant la polémique sur les LGBT lors de la conférence conjointe du Premier ministre Sonko et de l’opposant français Jean-Luc Mélenchon à Dakar. Bah Diakhaté a lancé de graves accusations contre le Premier ministre et certains de ses proches.

C’est le Procureur qui s’est saisi de l’affaire en ordonnant son arrestation. Selon Les Échos, il sera défendu par quatre avocats : Mes El Hadji Diouf, Amadou Sall, ancien ministre de Wade, Alioune Badara Fall et Antoine Mbengue.