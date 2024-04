Coach Moussa Diop décrypte la forme de Tapha Tine : “Sa masse musculaire est impressionnante mais je me demande s’il a de la vivacité?”

Le préparateur physique Moussa Diop a décrypté la forme impressionnante de Tapha Tine dont les images ont été très commentées dernièrement.

“C’est vrai que les images sont impressionnantes mais avant de parler de sa forme physique, je dois préciser que Tapha n’a pas droit à l’erreur face à Balla Gaye. Il faut qu’il éviter de répéter les erreurs commises lors de leur premier combat mais aussi lors de son combat contre Eumeu Sène. Tapha Tine doit être un fin stratège pour battre Balla Gaye qui, s’il est en pleine forme est quasiment imbattable. Maintenant s’agissant de sa forme physique je trouve qu’il a très bien travaillé. On voit qu’il a pris de la masse musculaire, les épaules sont bien chargés et il a bien travaillé les muscles dorsaux. Cependant il faut ce que cette masse musculaire soit accompagnée d’une bonne condition physique et d’une bonne vivacité car souvent quand on a trop de masse musculaire , on a les mouvements très lents. Balla Gaye ? S’il parvient à retrouver sa forme d’il y’a quelques années il peut surprendre beaucoup de gens” a t’il déclaré sur Sen Lamb TV.