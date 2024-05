Diourbel: les gendarmes de la Brigade territoriale ont…

Dans le cadre de la lutte contre la prolifération de salles de jeux clandestines, les gendarmes de la Brigade territoriale de Diourbel ont démantelé une mafia au Centre-ville.

Les hommes du Commandant B.M.Diallo ont procédé à la saisie de 14 machines à sous et à l’arrestation de trois mis en cause selon des sources de Seneweb. Il s’agit du démarcheur D.Fall, du caméraman B.Diouf et du gérant d’un bar , A.A.Fall.

Ce phénomène constitue une réelle menace pour l’éducation des enfants et pour l’économie du pays. Ainsi pour éviter les risques d’addition des jeunes aux jeux du hasard, le procureur de la République près le Tribunal local de Grande Instance a ordonné, à travers un soit-transmis , au commandant de la brigade territoriale de Diourbel de démanteler cette mafia.

Séance tenante, les gendarmes ont effectué une descente musclée sur les trois lieux indiqués où 14 machines à sous ont été saisies selon des sources de Seneweb proches du parquet. Les trois mis en cause ont été arrêtés puis placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

Déférés vendredi dernier pour détention et exploitation de machines à sous et organisation de jeux non autorisés ( réprimée par l’article 388 du code pénal), D.Fall, B.Diouf et A.A.Fall ont été placés sous mandat de dépôt le même jour. Le trio sera jugé la semaine prochaine.