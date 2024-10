CNTS : Les Sénégalais invités à donner leur sang pour sauver des vies

Le président de l’Association nationale des donneurs bénévoles de sang (ANDOBES), Ousmane Bèye, a invité samedi à Dakar, les Sénégalais, à donner leur sang à la banque de sang du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) pour sauver des vies.

‘’Ce qui est souhaitable, c’est que chaque homme, dès l’âge de 18 ans ait conscience que tous les trois mois, il doit aller donner de son sang, s’il est bien portant au CNTS, dont la moyenne journalière de collecte tourne entre 150 à 200 poches’’, a dit M. Béye.

Il prenait part à la journée de don de sang organisée par les clubs Rotary du Sénégal, en collaboration avec les responsables de la Jeune chambre internationale U Dakar Prestige, la Jeune chambre internationale Dakar Elite et Inner Wheel.

‘’Cette initiative vise à renforcer les banques de sang confrontées à un déficit récurrent’’, a-t-il expliqué, appelant la population ”à ne pas attendre un appel ou un accident pour aller vers la banque de sang du CNTS ”.

”Il faut que les gens soient sensibilisés. Il faut qu’ils se mobilisent à aller donner leur sang. C’est ce qui permettra de sauver des vies ‘’, a-t-il insisté.

L’assistante administrative de la présidente de ”Justice and Dignity for the Women in Sahel” (JDWS), Georgina Ngoma, a indiqué, que l’objectif de cette activité de don de sang, vise à mobiliser, les gens pour les sensibiliser sur l’importance de sauver des vies.

‘’Les hôpitaux font de leur mieux, mais seuls, ils ne peuvent pas tout faire. C’est aux populations et aux citoyens de se mobiliser pour aider le corps médical. Nous allons normalement poursuivre cette initiative dont l’objectif est d’organiser au moins trois à quatre journées de don de sang, dans l’année’’, a-t-elle encore souligné.