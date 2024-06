Club du Week-end : Serigne Matar Koita (Milieu offensif TFC) : « C’est un travail en équipe avec une touche d’individualité »

Après sa victoire en 2021, le Teungueth FC remporte une nouvelle fois le titre après avoir battu Génération Foot lors de la 25e journée le week-end dernier. La formation rufisquoise, est choisie comme Club du Weekend par la rédaction de Wiwsport, a effectué son entraînement ce jeudi au stade Ngalandou Diouf. Dans une interview accordée à Wiwsport, le milieu offensif de TFC Serigne Matar Koita a évoqué le sacre et la persévérance de son équipe.

En tant que champion d’Afrique avec l’équipe locale du Sénégal, Koita a exprimé sa satisfaction sur le titre de son équipe au micro de Wiwsport : « Nous exprimons notre gratitude envers Dieu, c’est un travail collectif avec une touche d’individualité, car jouer contre Génération Foot n’était pas évident. Les instructions du coach ont été suivies, c’est pourquoi nous avons remporté la victoire. »

Il continue en déclarant : « Tout s’explique par le travail, et si l’on suit les conseils de manière adéquate, cela nous conduit vers le succès. » L’équipe est principalement composée de jeunes et nous les soutenons grâce à notre expérience. La vie de groupe est vraiment agréable et les jeunes écoutent leurs aînés et nous sommes tous unis. »

« Lorsqu’on parle de joueur, on parle de trophée, et un joueur sans trophée, cela n’a aucune utilité, et pourquoi ne pas réaliser le doublé, car cela est envisageable et InshaAllah, nous le ferons. »

Koita a des aspirations personnelles pour l’avenir : « Depuis le Chan, je suis toujours à Teungueth pour poursuivre mon travail et écouter mes supérieurs. Je suis convaincu que c’est ma dernière année avec TFC », a-t-il conclu.