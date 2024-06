Clôture Assises de la Justice : Des conclusions attendues pour l’amélioration du système judiciaire

Ce mardi 4 juin marque la clôture des Assises de la Justice, une série de discussions intensives présidées par le Président Bassirou Diomaye Faye. Durant plus d’une semaine, les commissions ont travaillé d’arrache-pied pour proposer des réformes visant à moderniser le système judiciaire sénégalais.

Les résultats des travaux des commissions seront restitués aujourd’hui en plénière, avec des attentes élevées concernant les propositions concrètes pour améliorer la justice au Sénégal. Les discussions ont porté sur plusieurs aspects cruciaux.

La journée de clôture des Assises de la Justice promet d’être riche en annonces et en engagements pour la mise en œuvre des réformes discutées. Le gouvernement s’engage à examiner et à adopter les propositions qui émergeront de ces assises pour renforcer la transparence, l’efficacité, et l’équité du système judiciaire sénégalais.

Le Président Bassirou Diomaye Faye, dans son discours de clôture, devrait souligner l’importance de ces réformes et réaffirmer son engagement à travailler avec toutes les parties prenantes pour une justice plus moderne et accessible.

D’ailleurs, l »Union des Magistrats du Sénégal (UMS) a annoncé la couleur, recommandant, entre autres, la présence continue du président de la République et du ministre de la Justice au sein du CSM, sous réserve de la position officielle du Président.

Une des propositions phares est l’harmonisation de l’âge de la retraite pour tous les magistrats à 68 ans.

L’UMS plaide pour que le CSM dispose de son propre siège, d’un budget de fonctionnement et d’un véritable secrétariat.

Il a été proposé également que le CSM se réunisse à des dates fixes, deux fois par an, dont une avant le début des vacances judiciaires….