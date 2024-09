Claude Pivi désormais détenu en Guinée après son extradition

Claude Pivi, l’ancien colonel guinéen, a été extradé du Libéria vers la Guinée et se trouve actuellement dans la prison de Coyah, selon nos confrères du site Sud Quotidien et des sources confirmées par RFI. Coyah est considérée comme la prison la plus moderne et sécurisée du pays, ayant été récemment reconstruite après une attaque. Claude Pivi, condamné à perpétuité pour le massacre du 28 septembre 2009, a été extradé du Libéria où il s’était réfugié. Son état de santé précaire, notamment son diabète, a été pris en compte pour son incarcération dans cet établissement de pointe.