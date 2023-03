Cité Keur Gorgui : Ousmane Sonko bloqué chez lui

Le procès en diffamation en audience spéciale, Ousmane Sonko vs Mame Mbaye Niang, a commencé… Et focus sur l’ambiance à la cité Keur Gorgui…

Déjà, l’arrivée de l’un des protagonistes, le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, a été confirmée, alors que Ousmane Sonko, n’a pas encore pris départ pour le tribunal de Dakar.

Tout au plus, il a été noté qu’un de ses avocats, qui revient de France pour des soins, Me Ciré Clédor Ly, a quitté Cité Keur Gorgui pour le tribunal. Mais d’autres, dont Me Tall, sont toujours à l’intérieur du domicile de Ousmane Sonko.

Partira, partira pas ? La question partage la presse qui a envahi le domicile de Ousmane Sonko, dès les premières de la matinée…Devant un dispositif sécuritaire impressionnant.