Chronique de Madiambal Diagne: le Cored condamne et s’autosaisit du dossier

Le Conseil pour l’observation des règles d(‘éthiques et de déontologie (Cored) a fermement condamné le contenu de la chronique publiée lundi dernier par Madiambal Diagne dans son journal Le Quotidien et son site internet lequotidien.sn.

selon le tribunal des pairs, “Ces propos aux relents ethnicistes et régionalistes manifestes, dans un contexte socio-politique marqué par des violences extrêmes, relèvent d’une totale irresponsabilité de la part de leur auteur, qui, par ailleurs, a déjà fait l’objet d’un avertissement par le Tribunal des Pairs pour des déclarations de même nature“.

Ainsi donc, “le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) condamne fermement ces écrits et signale à l’opinion que le Tribunal des Pairs, qui s’est autosaisi, est en train d’instruire cette affaire. C’est l’occasion pour le CORED de mettre en garde les médias contre l’usage d’expressions tendant à stigmatiser une communauté ou un groupe social ou mettant en péril la cohésion sociale“.

Le Cored de rappeler que : Dans sa chronique « Les lundis de Madiambal », parue le 22 mars 2021 dans le journal Le Quotidien, sous le titre ‘’Le prix de l’honneur d’un +fils de Casamance+’’, Monsieur Madiambal Diagne a tenu des propos graves de nature à saper la cohésion sociale.

Voici ce qu’écrit le chroniqueur : « On aura noté que les rares personnalités politiques de l’Apr et originaires de la Casamance qui ont osé afficher une position publique critique à Ousmane Sonko et/ou favorable au Président Macky Sall sont des ethnies peulh (Moussa Baldé, Doudou Kâ), mancagne (Victorine Ndèye), manjack (Dr Ibrahima Mendy). Il reste curieux que les personnalités politiques «diola» les plus en vue dans le camp présidentiel sont encore aux abonnés absents dans le débat public sur cette affaire. La question serait encore plus inquiétante si cette attitude n’était que le fait de personnes d’ethnie «diola». Pourrait-on se consoler de retrouver des personnes appartenant à d’autres ethnies qui soutiennent aveuglément Ousmane Sonko ? ».

Le Cored ajoute que “L’auteur du texte ne s’en limite pas là, puisqu’il affirme que « dans cette situation, c’était comme un point d’honneur, pour ne pas dire un devoir sacré pour les ressortissants de la Casamance, de manifester un soutien aveugle à Ousmane Sonko ».”