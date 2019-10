Dans une décision administrative prise ce mercredi par Me Abdoulaye Wade, secrétaire général national du parti démocratique sénégalais (pds), il est dit que Cheikh Tidiane Seck et Abdoul Aziz Diop, précédemment président et secrétaire général de la Fédération des cadres libéraux, «démissionnaires tous les deux de leurs fonctions», sont respectivement remplacés par messers Lamine Ba et Saliou Sagna.

Contacté par Seneweb, Cheikh Seck dément me Wade et dit ne jamais avoir jeté l’éponge. «C’est faux ! Je n’ai jamais démissionné de la Fncl, Abdoul Aziz Diop non plus. Il n’a jamais démissionné », a-t-il répondu.