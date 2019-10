Dans l’affaire Aliou Sall-Frank Timis, le Congrès de la renaissance démocratique veut lever toute équivoque. Une affaire qui a d’abord connu une procédure d’appel à témoins initiée par le Procureur de la République du Sénégal, suite du reportage de Bbc impliquant Frank Timis et Aliou Sall. Avant que le Doyen des juges n’hérite du dossier et qui va procéder à ses auditions, pour ce mois de novembre

En attendant, le Crd veut éviter toute confusion entre deux procédures judiciaires distinctes et tient à apporter des clarifications.

Témoignages

A l’époque, rappelle le Crd, Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo, de leur gré, avaient été auditionnés par la Dic. Et, ces leaders politiques, rappelle le Crd, avaient déposé des « témoignages argumentés ». Avant que ledit dossier n’atterrisse sur la table du Doyen des Juges pour instruction.

Toutefois, « le Crd n’a cessé de considérer et continue de considérer qu’une telle démarche n’est pas celle adéquate pour la recherche du délit de corruption. Et, il suffisait donc de saisir la Crei pour rechercher le caractère illicite du patrimoine des mis en cause ».

C’est la raison pour laquelle, poursuit le communiqué, le Crd a mandaté le député Mamadou Lamine Diallo et l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye afin qu’ils portent conjointement plainte auprès du Doyen des juges avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux en document administratif et détournement de deniers publics.

La Chambre d’accusation saisie

Cette plainte a été déposée le 22 juillet. A ce jour, soit plus de trois (3) mois plus tard, ce dernier ne s’est toujours pas conformé aux dispositions pertinentes de l’article 79 du Code de Procédure Pénale (CDP) par refus de fixer le montant de la consignation, comme l’y oblige l’article susvisé.

Face à cette attitude du juge d’instruction, mentionne le Crd, les plaignants ont saisi le Président de la Chambre d’accusation par courrier déchargé le 15 octobre 2019, qui lui confère la mission de s’assurer du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la Cour d’Appel.

Éclatement

de la vérité

Par ailleurs, note le communiqué, le Crd attend une application stricte de la loi dans cette affaire Sall-Timis et considère que la Justice doit inspirer confiance à ce peuple.

« Même si pour l’heure, au constat comme à l’analyse, force est de relever que dans cette affaire, la BBC s’est beaucoup plus intéressée à la manifestation de la vérité que des Institutions de la République pourtant investies par la Constitution de tous les pouvoirs nécessaires pour défendre et protéger les intérêts supérieurs de la Nation ».