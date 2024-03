Loi d’amnistie : Mame Makhtar Guéye Jamra vante le modèle Wade à Macky

Ce mercredi, la loi d’amnistie passe à l’Assemblée nationale. Invité de Seneweb dans l’ “Entretien Spécial”, Mame Makhtar Guéye a fait part de son désaccord concernant cette loi d’amnistie. Selon lui, au pire des cas, Macky Sall devrait d’abord s’inspirer de la loi d’amnistie adoptée par Abdoulaye Wade, il y a plusieurs années.



“Non seulement nous (Jamra) sommes contre cette loi d’amnistie, mais nous avons également écrit au président de la République pour lui faire part de notre désaccord et des raisons”, a-t-il déclaré. Pour Mame Makhtar Guéye, pour que cette loi puisse passer, il faudrait la couvrir de formes juridiques et de principes éthiques comme l’avait fait Abdoulaye Wade.

“On sait tous ce qui s’est passé. On a vu un policier prendre son arme, viser une personne avant de l’abattre, on a également vu des gens engoulés attaquer un bus. Maintenant, avec cette loi, on veut nous dire qu’ils n’ont rien fait ? (…) Nous avons demandé à Macky Sall de mettre les formes juridiques et d’entourer cette loi de principes éthiques comme l’avait fait Abdoulaye Wade. Mais il ne faut surtout pas la faire de cette manière, en fast-track. Il faut juger ces personnes, qu’on puisse situer les responsabilités. Après, s’il (Macky Sall) veut les gracier, qu’il le fasse avant de les amnistier. Abdoulaye Wade avait tenu compte de tout ça. Il avait gracié les responsables, avant de les amnistier. Ensuite, il avait également indemnisé les familles parce que ce qui leur arrive est très difficile”, a confié le vice-président de l’ONG Jamra.

A noter que la ministre de la Justice, Aissata Tall Sall, a annoncé ce mercredi à l’Assemblée nationale qu’il y aura un mécanisme d’indemnisation. “Le Garde des Sceaux a informé qu’à la suite de l’adoption de ce texte et conformément aux recommandations du Chef de l’Etat, un mécanisme d’indemnisation sera mise en place” pour les familles des victimes, a-t-on indiqué dans le rapport de la commission des lois lu en plénière.