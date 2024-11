Selon Dakaractu, Cheikh Gadiaga se trouve actuellement dans les locaux de la Division des investigations criminelles (DIC), où il est en cours d’audition par les enquêteurs. Cette convocation ferait suite à des déclarations qu’il aurait faites sur une chaîne de télévision concernant la mort de l’ancien ministre des Finances Mamadou Moustapha Bâ .

Mamadou Moustapha Bâ, né le 6 août 1965 à Nioro du Rip, est décédé en France le 4 novembre 2024. Sa disparition à Paris soulève des questions, les circonstances de sa mort restant à ce jour non élucidées. Selon les premiers résultats de l’autopsie partagés par le procureur, les indices initiaux suggèrent une cause de décès non naturelle. Une enquête a donc été ouverte pour clarifier les circonstances exactes de sa mort.