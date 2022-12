Société : Le rappeur Soprano a retrouvé son fils né sous X il y a 27 ans

Alors qu’il n’avait jamais retrouvé sa trace, Soprano vient finalement de rencontrer son fils, 27 ans après sa naissance. « Ça fait deux mois que je l’ai retrouvé. C’est incroyable, c’est magnifique, s’enthousiasme le rappeur marseillais. Il est gentil, intelligent, grand, rigolo. Quand j’ai dit dans une interview que c’était la meilleure année de ma vie, c’était parce que je faisais les stades, mais aussi pour ça. »

Le Marseillais de 43 ans explique que c’est son fils qui l’a retrouvé. « J’avais fait exprès de parler de lui dans des interviews et dans mes chansons parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et ça a marché ! C’est magnifique !, confie-t-il. Avant je ne pouvais pas dire que j’avais quatre enfants, maintenant quand on me pose la question je le dis instinctivement parce que ça fait des mois qu’on est ensemble ! »