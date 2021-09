Charte Africaine des Droits de l’Enfant : Vers une mise en œuvre de l’agenda

L’Objectif général étant de faire l’état de la mise en œuvre durant les trente dernières années et permettre de projeter les perspectives de sa mise en œuvre dans l’agenda 2040. L’atelier a été organisé par la Direction Nationale de la Promotion de l’Enfant et de la Famille (DNPEF), avec l’appui financier du Projet d’Appui à la Protection des Enfants Victimes de Violation de leurs droits (PAPEV).

Ce projet se distingue singulièrement, par l’adoption d’une approche sous régionale harmonisée et intégrée autour des initiatives visant l’exploitation et la maltraitance des enfants, en réunissant au moins six pays de la sous-région ouest-africaine, à savoir, la Guinée, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Mali et le Niger, grâce à l’appui financier de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement.