CHAN 2023 : Léger changement du calendrier

Sur proposition du Comité d’organisation local (COL) du Championnat d’Afrique des nations 2023, la CAF a accepté d’introduire une légère modification au calendrier des matches du tournoi.

J-18! Le coup d’envoi du CHAN approche à grands pas. Le 13 janvier 2023, l’Algérie affrontera la Libye en match d’ouverture de la compétition. Ce sera l’unique rencontre de la journée. Prévu initialement à 17h00 (heure algérienne), le match se jouera à 20h00 au stade Nelson Mandela, rapporte le site DZFoot.

Le second match de la poule A entre l’Ethiopie et le Mozambique, prévu initialement le 13 janvier 2023 à 20h00 (heure algérienne), se déroulera le lendemain, soit le 14 janvier 2023, à 14h00.

Pour rappel, les 18 pays participant à cette compétition ont été scindés en cinq groupes. Les trois premiers groupes (A, B et C) sont composés de quatre équipes, alors que les deux derniers (D et E) n’ont que trois équipes chacun. Les deux premiers des groupes A, B et C se qualifieront pour les quarts de finale, alors que seuls les premiers des groupes D et E valideront leurs billets.

Programme du premier tour, avec les horaires modifiées (heures locales)

Vendredi 13 Janvier 2023 – Baraki:

20h00 : Algérie – Libye

Samedi 14 Janvier 2023 – Annaba:

14h00: Ethiopie – Mozambique

17h00: RD Congo – Ouganda

20h00: Côte d’Ivoire – Sénégal

Dimanche 15 Janvier 2023: Constantine:

17h00: Maroc – Soudan

20h00: Madagascar – Ghana

Lundi 16 Janvier 2023: Oran:

17h00: Mali- Angola

20h00: Cameroun – Congo

Mardi 17 Janvier 2023 – Baraki:

17h00: Mozambique -Libye 20h00: Algérie – Ethiopie

Mercredi 18 Janvier 2023 – Annaba:

17h00: RD Congo – Côte d’Ivoire

20h00: Sénégal -Ouganda

Jeudi 19 Janvier 2023 – Constantine:

17h00: Maroc – Madagascar

20h00: Ghana – Soudan

Vendredi 20 Janvier 2023 – Oran:

17h00: Angola – Mauritanie

20h00: RD Congo – Niger

Samedi 21 Janvier 2023

20h00: Libye – Ethiopie (Annaba)

20h00: Mozambique – Algérie (Baraki)

Dimanche 22 Janvier 2023:

20h00: Sénégal -RD Congo (Annaba)

(Annaba) 20h00: Ouganda – Côte d’Ivoire (Baraki)

Lundi 23 Janvier 2023:

20h00: Ghana – Maroc (Constantine)

20h00: Soudan -Madagascar (Oran)

Mardi 24 Janvier 2023

17h00: Mauritanie – Mali (Oran)

20h00: Niger – Cameroun (Oran)