CHAN 2022 : victoire des Lions, les réactions de Aliou Cissé, Sadio Mané, Koulibaly…

Le sélectionneur des Lions A s’est joint au concert de réactions après la victoire des Lions locaux au CHAN 2022. «Félicitations à nos jeunes joueurs. Vive le Sénégal, s’est incliné sur Instagram Aliou Cissé. La relève est assurée. Le meilleur reste à venir.»

Le Sénégal a remporté le CHAN pour la première fois en dominant l’Algérie aux tirs au but (5-4).

À l’instar de leur coach, des joueurs de la sélection A ont salué la performance des hommes de Pape Thiaw. «Bravo mes chers Lions, sur le toit de l’Afrique encore une fois !», s’est enflammé le capitaine Kalidou Koulibaly.

Sadio Mané y est allé de son «chers, tout le peuple sénégalais est fier de votre parcours ! Vous avez été héroïques à tous les niveaux ! Bravo pour ce sacre continental. Félicitations à l’encadrement technique et à tous les supporters. Le travail continue !!!».

Bouba Sarr et Abdou Diallo n’ont pas été en reste. «Le Sénégal devient le premier pays à réaliser le triplé CAN, CHAN et Beach Soccer», souligne le premier. Le second en écho : «C’est fort. CAN, Beauch Soccer, féminine, CHAN. Félicitations !!!»