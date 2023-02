Citée dans une affaire foncière, Victorine Ndèye dévoile sa vérité des faits

Lors d’un Conseil municipal, ce lundi, Victorine Ndèye, maire de Niaguiss, a écarté les accusations faisant d’elle “une complice de vampires sorciers”. C’est dans les localités de Baraf et Boucotte Mancagne qu’il y aurait eu des actes de prédation foncière, selon un collectif de propriétaires terriens. “Je suis avec mes populations et dans cette affaire, je ne protège personne et toutes les diligences seront menées dans le cadre des prérogatives de la Mairie et du Maire que je suis”, a garanti celle qui est par ailleurs ministre de l’Économie solidaire. Seneweb vous propose l’intégralité de son message.



“J’ai été citée dans une affaire foncière avec des déclarations me présentant comme « une complice de vampires fonciers », je tiens avant tout à m’inscrire en faux face à de telles allégations.



Je peux comprendre la frustration ressentie devant un manque de communication entre le collectif et la Mairie, mais je n’accepte pas que cette Mairie soit incarnée par ma seule personne.

Je suis le Maire de la Commune de Niaguiss et j’assume la responsabilité de la charge, mais le village de Baraf a un Adjoint au Maire élu, il y a une Administration au sein de la Mairie qui fait au mieux pour répondre aux préoccupations de la population, donc Baraf ne peut pas affirmer qu’il n’y a pas d’interlocuteur. Il a été dit que j’ai appelé à quelques minutes de la conférence et on semble me le reprocher. J’ai appelé et je continuerai à appeler à chaque fois que les populations de la Commune souhaitent exprimer un point de vue sur une question qui concerne la Mairie ou la Commune. Il m’est reproché d’être entourée de vampires et de ne pas vouloir faire l’audit du foncier.

Je suis avec des conseillers élus au sein du Bureau municipal et du Conseil municipal, j’ai deux Adjoints au Maire issus des deux villages les plus impactés par ce lotissement : Baraf et Boucotte Mancagne, j’ai porté à la tête de la commission domaniale une femme connue et reconnue pour sa probité, j’ai pris sur moi pour toute l’année 2022 de ne percevoir aucun franc issu des frais de bornage, je mène les diligences nécessaires pour reconstituer la base documentaire des différents lotissements, j’ai en toute responsabilité demandé l’érection d’un lycée technique au niveau des emprises prévues dans les assiettes destinées aux équipements collectifs au niveau de Baraf, j’ai assumé publiquement le problème foncier en cours à Niaguiss…

Je souhaite dès lors appeler les uns et les autres à faire preuve de retenue, car la situation est claire et simple à résumer : je suis avec mes populations et dans cette affaire, je ne protège personne et toutes les diligences seront menées dans le cadre des prérogatives de la Mairie et du Maire que je suis.