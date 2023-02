CHAN 2022 : la CAF remet aux Lions un chèque sans précédent

Le Sénégal a remporté le CHAN pour la première fois de son histoire. Les Lions ont battu aux tirs au but (5-4) les Fennecs d’Algérie, hôtes de la compétition, samedi dernier en finale. En plus de la médaille d’or et du trophée, les hommes de Pape Thiaw ont empoché 2 millions de dollars (1,2 milliard de francs CFA).

Il s’agit de la prime accordée par la CAF au vainqueur. C’est la première fois que la récompense atteint ce niveau.

Le précédent vainqueur avait touché 1,25 million de dollars (757 millions de francs CFA). Une semaine avant la finale entre Algériens et Sénégalais, le Comité exécutif de la CAF a décidé de relever de 60% ce montant.