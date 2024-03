Championnat d’Afrique scolaire (Q) : Le Sénégal champion de l’UFOA A après son succès contre la Guinée

Du 1er au 3 mars 2024, le Stade Cheikha Ould Boïdiya de Mauritanie à Nouakchott a été le théâtre du tournoi scolaire Zone UFOA A. Une compétition où les jeunes joueurs ont démontré leur talent et compétence face à leurs pairs. À la clôture de cette compétition, c’est l’équipe masculine du Sénégal qui a été couronnée face à la Guinée.

Dans la catégorie masculine U15, la finale s’est soldée par un match tendu entre le Sénégal et la Guinée. Après un temps réglementaire conclu sur un score de 1-1, les jeunes joueurs sénégalais ont finalement triomphé lors de la séance de tirs au but avec un score de 6-7. Ainsi, le Sénégal s’est hissé au sommet, devenant le champion de la Zone A chez les hommes et se qualifie au Championnat d’Afrique de football Scolaire de la CAF. Le titre des garçons U15 a été disputé par le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal.

En ce qui concerne les récompenses, les jeunes joueurs sénégalais ont remporté une somme de 100 000 dollars américains soit plus de 60 millions de nos francs.