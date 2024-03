Kolda : Tidiane Bourama Mané poignardé á mort dans le quartier Médina Chérif

Une violente bataille rangée opposant deux groupes d’adolescents rivaux a tourné au drame dans le quartier Médina Chérif Extension de Kolda (sud). Tidiane Bourama Mané, un jeune de 17 ans a été poignardé mortellement au thorax et au cou lors de ce rixe. L’incident tragique s’est produit lors d’une cérémonie de mariage, et a conduit à l’interpellation d’une quinzaine de jeunes par la police.

Selon les témoignages recueillis, le différend entre deux mineurs, appartenant à des groupes rivaux des quartiers Médina Chérif Extension et Zone Lycée date de longtemps. La situation a dégénéré lors d’une cérémonie de festive dans le quartier Zone Lycée, déclenchant une première bataille rangée.

Selon L´Observateur, les mêmes groupes rivaux se sont affrontés de nouveau lors d’une cérémonie de mariage à Médina Chérif Extension, entraînant une escalade de violence. Tidiane Bourama Mané, âgé de 17 ans et apprenti tailleur, a été mortellement poignardé lors de cet affrontement.

La victime, quelques heures avant l’incident, avait préparé du thé pour sa famille avant de se rendre à la cérémonie de mariage. Informés de son agression vers 00H30, ses proches l’ont transporté en urgence à l’hôpital régional, mais il a succombé à ses blessures.

M. Baldé, oncle de la victime et professeur au lycée Alpha M. Baldé, a relaté les circonstances tragiques du drame. « À notre arrivée, il avait perdu beaucoup de sang. Son agresseur l’avait poignardé deux fois, au thorax et au cou. J’ai pris ma moto et, avec son oncle, nous l’avons transporté à l’hôpital régional. A notre arrivée aux Urgences, il respirait à peine. Il a finalement succombé à ses graves blessures et le corps sans vie a été déposé à la morgue», a précisé M. Baldé.

Les enquêteurs du commissariat central de Kolda ont ouvert une enquête, aboutissant à l’interpellation d’une quinzaine de jeunes. Ces derniers ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête en cours.