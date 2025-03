Sécurité et Intégrité du Trésor Public : Mise au point du SUTT

Le Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor (SUTT) tient à apporter des clarifications face aux informations parues à la Une d’un quotidien de la place ce matin, relatives à un prétendu cambriolage au sein de la Direction de l’Informatique du Trésor.

Nous confirmons qu’un incident mineur, survenu dans la nuit du dimanche 02 mars 2025, a entraîné le vol de quelques équipements matériels de faible valeur. Cependant, aucune donnée sensible du Trésor public n’a été compromise, et les systèmes informatiques de gestion de la trésorerie nationale n’ont subi aucune perturbation ni intrusion.

Le SUTT tient à rassurer l’opinion publique sur la sécurité renforcée du Trésor sénégalais. Nos infrastructures informatiques sont dotées des technologies les plus avancées, hébergées dans des serveurs ultra-sécurisés, protégés par des protocoles de cybersécurité de dernière génération et placés dans des sites hautement protégés et inaccessibles.

Par conséquent, toute rumeur insinuant une atteinte à l’intégrité du Trésor public relève de la désinformation et ne saurait remettre en cause la fiabilité et la robustesse de notre système de gestion. Une enquête est en cours afin d’élucider les circonstances exactes de cet incident mineur et d’identifier les responsables.

Le Trésor public sénégalais demeure une institution solide, inviolable et sécurisée, au service du développement économique du pays et de la confiance des citoyens.