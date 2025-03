Pacte Social : L’État face à son devoir d’exemplarité par M. Magued WADE

Le gouvernement a fait preuve de responsabilité et de clairvoyance en initiant une rencontre tripartite, dans un contexte de fortes tensions sociales. Cette démarche stratégique a permis d’apaiser le climat social en réunissant autour de la table toutes les composantes de la société, des élèves aux chefs d’entreprise. En acceptant la retransmission en direct des débats et en s’exposant aux critiques parfois acerbes des syndicats, l’Exécutif a démontré une volonté de transparence et un courage politique rares.

Il faut saluer cette lucidité qui rappelle une vérité fondamentale : ‘’notre pays a toujours été et demeure une terre de dialogue, où l’échange d’idées et le débat contradictoire sont les piliers de la gouvernance démocratique’’. En tenant un langage de vérité et de réalisme, le gouvernement a refusé la tentation du discours populiste et des promesses irréalisables. Il a préféré exposer sans détour la situation actuelle, aussi difficile soit-elle, tout en proposant un pacte social fondé sur la solidarité nationale et l’union sacrée autour de l’essentiel.

Cependant, cet appel au sursaut collectif et aux sacrifices nécessaires pour redresser la situation ne peut être entendu et accepté que si l’exemple vient d’en haut. Comme le dit l’adage, “charité bien ordonnée commence par soi-même”. Il est donc impératif que l’État adopte un leadership exemplaire en mettant en œuvre des mesures concrètes de réduction du train de vie des institutions. Parmi ces mesures, on attend :

Une baisse significative des rémunérations, indemnités et avantages des hauts responsables de l’État, y compris la dotation en véhicules et carburant.

La suppression des indemnités de représentation des Présidents de Conseils d’Administration (PCA) et la transformation des salaires des députés en simples indemnités de session.

La réduction du nombre des vice-présidents et secrétaires élus à l’Assemblée nationale.

Une revue à la baisse des salaires exorbitants des directeurs d’agences et de sociétés publiques.

Une suppression ou une réduction drastique des fonds communs et autres avantages octroyés à certaines catégories de fonctionnaires privilégiés, tels que les inspecteurs des domaines, des impôts et du Trésor.

Le peuple, qui observe avec vigilance, attend de voir si les autorités feront preuve de la même détermination dans la réduction des dépenses publiques que dans l’exigence de rigueur imposée aux citoyens. Dans un contexte économique que l’on pourrait qualifier de “quatrième sous-sol”, il ne peut y avoir de justice sociale sans exemplarité de la part du sommet de l’État.

L’histoire nous enseigne que les Sénégalais, lorsqu’ils échangent avec franchise et conviction, parviennent toujours à un compromis. Il appartient désormais aux dirigeants de transformer ce consensus en actions concrètes, afin que ce pacte social ne soit pas qu’un simple discours, mais le point de départ d’un véritable renouveau national.

Magued WADE