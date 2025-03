Changement à Petrosen : Talla Gueye remplace Thierno Seydou Ly

Le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines a connu des changements hier, mercredi, en Conseil des ministres. Thierno Seydou Ly, jusqu’ici Directeur général de Petrosen Exploration et Production, a été remplacé par l’ingénieur pétrolier Talla Gueye.

Selon le communiqué, Thierno Seydou Ly a été appelé à d’autres fonctions, tandis que Talla Gueye prend les rênes de Petrosen Exploration et Production

Fatou Mbow Ly, ingénieure en génie électrique et précédemment Directrice principale Équipement à la Société nationale d’électricité (Senelec), est nommée Directrice générale de l’Énergie.

Par ailleurs, Papa Samba Ba, ingénieur pétrolier et jusque-là Directeur des Hydrocarbures, est promu Directeur général du Contrôle et du Suivi des Opérations. Lamine Diouf, ingénieur géologue, qui occupait le poste de Directeur du contrôle et de la surveillance des opérations minières à la Direction générale des Mines, devient Directeur du contrôle et de la surveillance des opérations minières à la Direction générale du Contrôle et du Suivi des Opérations.

Ibrahima Noba, ancien conseiller technique du Directeur général de Petrosen Exploration et Production, est nommé Directeur de l’Exploration et de la Production à la Direction générale des Hydrocarbures.

De son côté, Babacar Cissé, qui était Directeur des Hydrocarbures à la Commission de Régulation du Secteur de l’Énergie, prend désormais la tête de la Direction de l’Approvisionnement, de la Transformation et de la Distribution à la Direction générale des Hydrocarbures.

Enfin, Yaye Catherine Diop, ingénieure énergéticienne, est nommée Directrice de la Transition énergétique à la Direction générale de l’Énergie.