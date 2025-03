Pétrole Sangomar : Une production record au service de la souveraineté énergétique

Le champ pétrolier de Sangomar poursuit sa montée en puissance avec une production robuste et des avancées stratégiques en matière d’approvisionnement local. Ce rapport fait état des performances de production du mois de février 2025 et des perspectives pour l’année en cours, marquant une étape décisive dans la valorisation des ressources nationales.

La production totale de pétrole brut du champ de Sangomar pour le mois de février 2025 s’est établie à 2,70 millions de barils. Durant cette période, trois cargaisons – SAN021, SAN022 et SAN023 – représentant un volume global de 2,59 millions de barils ont été expédiées et commercialisées sur les marchés national et international, confirmant la bonne dynamique d’exploitation du gisement.

Pour la première fois, une part significative du brut extrait a été destinée au marché domestique. PETROSEN Trading & Services a procédé à l’enlèvement de la cargaison SAN021 afin d’approvisionner la Société Africaine de Raffinage (SAR), avec un volume de 647 426 barils. Cette initiative marque un jalon essentiel dans la stratégie de valorisation locale des hydrocarbures et reflète l’ambition du Sénégal de renforcer son indépendance énergétique tout en maximisant les bénéfices économiques pour le pays.

Les projections pour l’année 2025 prévoient une production totale de 30,53 millions de barils, avec un maintien du plateau de 100 000 barils par jour. Cette stabilité opérationnelle est un indicateur fort de la maturité du projet Sangomar et de sa contribution stratégique au secteur énergétique national.

Le succès de l’exploitation et de la commercialisation du pétrole de Sangomar repose sur l’implication de plusieurs acteurs majeurs du secteur

Le développement du champ de Sangomar représente une opportunité unique pour le Sénégal de consolider sa souveraineté énergétique et d’optimiser l’impact du secteur pétrolier sur l’économie nationale. La mise en valeur des ressources locales et la participation active des acteurs nationaux témoignent d’une volonté affirmée d’inscrire cette exploitation dans une dynamique de croissance durable et inclusive.