Guerre Israël-Hamas : Plus de 1.100 morts dans les deux camps

Le dernier bilan de l’attaque du Hamas samedi a fait plus de 700 morts côté israélien, et plus de 400 Palestiniens ont été tués dans la riposte de l’armée israélienne dans la bande de Gaza. L’État hébreu annonce avoir lancé “plus de 500 frappes” durant la nuit.

Israël a officiellement déclaré la guerre ce dimanche au Hamas après l’offensive inédite lancée la veille par le mouvement islamiste palestinien depuis Gaza. Ce lundi, le bilan s’élève à plus de 1.100 morts des deux côtés. Plus de 700 Israéliens ont été tués depuis le début de l’attaque et 2.150 ont été blessés, annonce l’armée israélienne dans un nouveau bilan publié ce lundi matin. Dans la bande de Gaza sous le contrôle du Hamas, 413 Palestiniens ont été tués et 2.300 blessés, ont annoncé les autorités locales.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a annoncé convoquer mardi une “réunion d’urgence” des ministres des Affaires étrangères de l’UE pour évoquer la situation.

Les combats se poursuivent autour de Gaza

Cherchant à reprendre le contrôle après l’attaque surprise du Hamas samedi – par terre, air, mer – en plein Shabbat, le repos hebdomadaire juif, l’armée israélienne continue de se battre lundi matin contre des combattants palestiniens infiltrés sur le territoire d’Israël en “sept ou huit” points autour de la bande de Gaza, a indiqué un porte-parole militaire plus de 48 heures après le début de l’offensive du Hamas. “Nous nous battons toujours, il y a sept ou huit endroits en terrain ouvert autour de (la bande de) Gaza où nous avons encore des guerriers en train de combattre des terroristes”, a déclaré à des journalistes le lieutenant-colonel Richard Hecht.

Des dizaines de milliers de soldats israéliens sont déployés autour de la bande de Gaza, mince territoire côtier surpeuplé contrôlé par le mouvement islamiste palestinien Hamas depuis 2007, alors que la presse israélienne évoque de plus en plus ouvertement la possibilité d’un assaut terrestre sur Gaza. Les forces israéliennes a également repris le “contrôle” des localités attaquées dans le Sud, où elles ont massé 100.000 réservistes, selon un porte-parole de l’armée.

Les sirènes d’alerte à la roquette ont retenti ce lundi à Jérusalem, et ont été suivies rapidement par plusieurs détonations, ont constaté des journalistes de l’AFP dans la ville. Elles avaient été entendues dans la Ville sainte samedi, et des roquettes avaient alors été interceptées par la défense antiaérienne israélienne.

Israël pilonne la bande de Gaza

L’armée israélienne a annoncé ce lundi matin avoir touché “plus de 500 cibles” sur la bande de Gaza durant la nuit pour tenter de reprendre le contrôle face aux combattants du Hamas. “Pendant la nuit, des avions de combats, des hélicoptères, des aéronefs et l’artillerie ont frappé plus de 500 cibles des terroristes du Hamas et du Jihad islamique”, a indiqué l’armée dans un communiqué.

“Je dis aux habitants de Gaza : ‘sortez de là maintenant, car nous allons agir partout avec toute notre force'”, a averti samedi soir le Premier ministre israélien, appelant la population à quitter certaines zones.

“Nous imposons un siège complet à Gaza”, a déclaré de son côté le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant dans une vidéo communiquée par ses services. “Pas d’électricité, pas d’eau, pas de gaz, tout est fermé”, a-t-il ajouté dans ce message en hébreu. “Nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence”, a ajouté M. Gallant. Quelque 2,3 millions de Palestiniens vivent dans la bande de Gaza, territoire sous blocus israélien depuis 2007 et éprouvé par la pauvreté.

“Nous sommes en guerre”, a déclaré samedi le Premier ministre israélien dans un message vidéo avertissant que le Hamas paierait “un prix sans précédent” et promettant “une vengeance terrible pour cette journée noire”. Benjamin Netanyahu a mis en garde contre une guerre “longue”.

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) indique lundi que la guerre entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël a fait plus de 123.000 déplacés dans la bande de Gaza. “Les hostilités ont causé des déplacements internes” de population, évoquant “plus de 17.500 familles représentant 123.538 personnes (…), principalement à cause de la peur, d’inquiétudes pour leur protection et de la destruction de leur logement”.

L’armée israélienne s’efforce aussi de sauver les otages encore captifs “en nombre” à Gaza, “des femmes, des enfants, des bébés, des personnes âgées et des handicapés”, a-t-il déclaré. Selon le Bureau de presse du gouvernement (GPO), le Hamas a fait “plus de 100 prisonniers”, militaires et civils, parmi lesquels des ressortissants allemands et américains.