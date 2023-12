CDC : « Sonko est discriminé, persécuté, ses droits constitutionnels confisqués et piétinés » (Ngouda Mboup)

Suite au refus de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) d’accepter la caution de Ousmane Sonko, Ngouda Mboup, juriste et proche de Sonko, a vivement réagi, accusant l’institution de violer la Constitution et le Code électoral.

Ngouda Mboup a déclaré que la Cdc n’avait pas le droit d’intervenir dans le processus de validation des candidatures, une prérogative qu’il attribue exclusivement au Conseil constitutionnel. Selon ses mots : « La Caisse des dépôts et consignations doit respecter la Constitution et le Code électoral. Seul le Conseil constitutionnel est habilité à vérifier la recevabilité et la validité des pièces et mentions qui composent le dossier de déclaration de candidature. La caisse des dépôts et consignations ne peut outrepasser ses compétences pour s’arroger les compétences du Conseil constitutionnel. Rien n’est plus dangereux que la confusion des pouvoirs ! Ousmane SONKO est discriminé, persécuté, ses droits constitutionnels confisqués et piétinés », a-t-il martelé.