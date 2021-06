Le juge d’instruction chargé d’enquêter sur l’affaire des tueries qui, le 6 janvier 2018, avaient causé la mort de 14 bucherons dans la foret des Bayottes, dans l’arrondissement de Niassya, en Casamance a fini son travail. Il l’a fait savoir à l’avocat, Me Clédor Ciré Ly, conseil de 21 des 25 détenus suite à leur arrestation par la section de recherches de la gendarmerie nationale. Pour rappel, promu lieutenant-colonel, c’est l’officier de police judiciaire, Issa Diack, qui a débarqué à Ziguinchor le 9 janvier 2018 pour enquêter sur ces tueries qui avaient choqué tout le pays.

Au préalable, c’est la légion de gendarmerie locale qui avait commencé les investigations avant d’être remplacée par la Section de recherches, mieux outillée et disposant de plus de moyens. Et, en moins de 5 jours de présence, soit dans la nuit du 13 au 14 janvier de cette année 2018, Issa Diack, à la tête d’une unité renforcée par des éléments du 5e bataillon, a procédé -au petit matin- à l’encerclement du village de Toubacouta, un paisible petit hameau situé à 7 kilomètres de la capitale régionale, Ziguinchor. Sur place, avec ses hommes, ils ont procédé à l’arrestation de 19 personnes, des vieux et des jeunes. Avant d’en arriver à cette rafle généralisée des hommes de Toubacouta, Issa Diack et ses hommes avaient procédé à l’arrestation de René Capain Bassène, un journaliste d’investigation qui a toujours dit des choses et écrit des livres sur “sa Casamance”; des arguments qui ont fortement dérangé les entrepreneurs de la paix, Robert Sagna en premier.

Et c’est après avoir remis René Capain Bassène dans une geôle de la caserne de Néma que les gendarmes ont filé sur Toubacouta, arrêtant des gens qui n’ont jamais porté des armes, qui n’ont aucune accointance avec le MDFC et dont certains, ironie du sort, avaient -comme Abdou Karim Sagna- été des victimes physiques des rebelles. Déshabillé devant ses ses neveux et torturé, avec de nombreux jeunes de Toubacouta, par des éléments du MFDC pour s’être rendu dans la brousse y avoir coupé du bois. C’est tout ce monde-là, plus 3 autres qui n’ont commis de crime que d’avoir exprimé leur opinion, qui ont été arrêtés, placés sous mandat de dépôt et inculpés des chefs “d’association de malfaiteurs”, “assassinat”, “tentative d’assassinat”, “participation à un mouvement insurrectionnel”, “arrestation et séquestration illégale”, “détention illégale d’armes de la 1ère, 3ème et 5ème catégories” et “vol en réunion avec port d’armes et usage de violence.”

Pour rappel, malgré la gravité des charges retenues à l’encontre de ses détenus et malgré la rudesse de la campagne médiatique organisée à leur encontre pour les présenter à l’opinion comme des “assassins”, ni les gendarmes ni les deux juges d’instruction qui se sont relayés autour de leurs dossiers n’ont pu produire la moindre preuve formelle de leur implication dans ses meurtres de masse. Aussi, il est important de savoir que ni les gendarmes ni les juges d’instruction ne se sont rendus sur les lieux présumés de la commission des crimes comme le leur exige le Code de procédure pénale. Le seul élément matériel, que les gendarmes ont récupéré de cette gigantesque campagne de terreur que la section de recherche avait fait régner sur les populations de Toubacouta, se trouve être un vieux fusil de chasse. Il a été retrouvé avec Cheikh Oumar Diédhiou et il appartient à son oncle, Abdoulaye Diédhiou, un marabout âgé de 75 ans et qui vivait à Dakar. Et était, tout juste, revenu au village pour participer aux funérailles de sa belle-sœur.

Abdoulaye Diédhiou avait expliqué que quand il était au village, il se servait de ce vieux fusil pour chasser le gibier et pouvoir sa famille en viande de brousse. Mais, malgré ces faits dont tout le village pouvait témoigner, il a été arrêté et impliqué dans ces tueries de la forêt des Bayottes. Aujourd’hui, le vieux Abdoulaye Diédhiou est très mal en point. Une infection de la prostate a transformé chacun des actes de son quotidien en un chemin de croix. Avant lui, c’est le vieux Seyni Sané, 82 ans, qui a fait les frais de l’amateurisme des gendarmes-enquêteurs. Alors qu’il n’a plus séjourné dans son village depuis 1992 et que c’est un homme qui a même du mal à marcher et trainait toutes sortes de maladies diabétiques et d’hypertension artérielle, il a été, lui aussi, impliqué et incarcéré. Seyni Sané est mort en détention préventive. Il avait 82 ans.

Alors que les gendarmes ont bâclé l’enquête préliminaire et ont procédé à des arrestations tous azimut, tous les regards étaient focalisés sur le travail du juge d’instruction. Le juge Augustin Diouf qui est, entre temps, passé président du tribunal de Ziguinchor comme comme le nouveau juge d’instruction n’ont pas fait mieux. Au lieu d’enquêter à charge et à décharge comme le leur exige la loi et descendre sur le terrain pour faire des constats, entendre les témoins, ils se sont contentés du confort douillet de leurs bureaux climatisés. Sur la base des procès-verbaux, ils ont procédé à des auditions jamais vérifiées sur le terrain.

Aujourd’hui, après plus de 3 ans de détention préventive des 25 “otages” et au moment où l’armée vient de finir ses ratissages et que ses chefs aient clairement dit avoir “détruit des bases d’où seraient partis les rebelles qui ont commis les massacres de la forêt des Bayottes”, voila que le juge d’instruction a décidé de rendre son ordonnance de clôture de l’instruction. Une fois de plus, l’avocat Me Clédor Ciré Ly, qui n’avait que 3 jours pour faire connaitre ses observations, a redemandé au juge d’instruction d’accorder à ses clients le droit de se défendre équitablement. Et cela doit inéluctablement passer par le fait d’entendre les témoins à décharge, de faire la reconstitution des faits, de vérifier les alibis et enfin d’accorder la liberté provisoire aux détenus. Et, comme le juge Augustin Diouf, le nouveau juge d’instruction s’est opposé à toutes ces demandes. Désormais tout le Sénégal attend de voir s’il va prendre le risque de rendre renvoyer ces personnes devant le tribunal avec un dossier vide. Ou s’il va ordonner un non-lieu et leur rendre cette liberté qu’ils n’auraient jamais dû perdre dans un Etat de droit.