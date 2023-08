Carlo Ancelotti à propos de Didier Drogba : « Les meilleurs ont parfois la technique ou le leadership, il a les deux »

Ayant été entraîneur dans la plupart des clubs les plus importants d’Europe, Carlo Ancelotti a connu plusieurs joueurs africains qui ont eu une brillante carrière. Mais l’un d’eux a surtout marqué le célèbre entraîneur italien Didier Drogba.

En fait, Carlo Ancelotti avait la légende du football africain sous ses ordres lors de ses séjours à Chelsea (juillet 2009-mai 2011). Et d’après lui, l’homme fort de la première couronne de Blues de la Ligue des Champions avait tout pour plaire à n’importe quel entraîneur.

Il existe beaucoup de joueurs avec une grande technique, mais ils ne sont pas des leaders. Ils n’ont pas profité de leur carrière, parce qu’ils n’ont pas de personnage, du caractère ou du courage. Il vous faut tout ça en plus de la technique. Didier a tout. Il a tout pour plaire. Quand on trouve un joueur doué et désintéressé : hai vinto . Vous avez gagné », a dit M. Ancelotti dans un communiqué de Football Central. Un beau témoignage !