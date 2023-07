Capitalisation des initiatives numériques dans les territoires : Mamadou Talla lance les journées e-territoires

Le ministre des Collectivités, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, Mamadou Talla, a présidé mardi, le lancement des Journées E-Territoire, « Bessu Xarala yu Beess yi, ci Gox Goxaan yi ».

« Dans le cadre de l’approfondissement de notre politique de décentralisation, la forte ambition de l’État du Sénégal, exprimée à travers l’Acte III, est de « bâtir des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable », a dit le ministre, selon qui « le numérique occupe une place centrale, conformément à la volonté de son excellence Macky Sall ».

C’est donc dans la déclinaison du projet « PSE/Société Numérique Inclusive » au niveau des collectivités territoriales, que le Département en charge des Collectivités territoriales, à travers l’Agence de Développement local (ADL), a initié le Programme E-Territoire, afin de renforcer la gouvernance, l’inclusion, la transformation de nos collectivités territoriales et leur désenclavement par le numérique.

A en croire Mamadou Talla, la pertinence du numérique pour le développement des territoires n’est plus à démontrer. Car, il a le potentiel d’être un outil qui permet de renforcer la qualité de la relation entre les élus territoriaux et le citoyen. Il constitue également une opportunité majeure en termes de gain de temps et de moyens, à travers la communication et le commerce en ligne.

Les journées E-Territoire initiées par l’Agence de Développement local en partenariat avec la Fondation Konrad Adanuer et ASADIC TAATAAN marquent ainsi le début d’un processus participatif et inclusif de partage et de capitalisation des initiatives numériques dans les territoires.

Avec la signature par le Président de la République du décret 2023-1040 fixant les modalités de coopération territoriale avec le décret sur l’intercommunalité, les collectivités territoriales ont l’opportunité de créer des structures de coopération territoriale et de faire jouer à l’intercommunalité numérique, son rôle d’outil de mobilisation des ressources et de mutualisation des moyens.

Ainsi durant deux jours, les participants à ces journées ont l’opportunité d’échanger sur des thèmes centrés sur la territorialisation du numérique. Il s’agit entre autres de la place du numérique dans le développement des collectivités territoriales, du numérique comme vecteur de croissance et de développement durable.

Les réflexions vont porter aussi sur le rôle du privé dans la digitalisation des collectivités territoriales, l’intercommunalité et la coopération territoriale, les besoins des élus et des collectivités territoriales sur le plan numérique et la mutualisation des moyens techniques, humains et financiers des acteurs.