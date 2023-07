Malicounda: Maguette Sène fait une forte annonce « Notre prochain objectif, c’est qu’en 2025… »

Dans la journée du samedi, c’est dans une liesse populaire que les populations de Malicounda, fortement mobilisées, ont manifesté leur satisfaction à l’endroit de leur maire. Maguette Sène a procédé à l’inauguration, en une journée, de deux infrastructures sanitaires.

Il s’agit de la maternité de Malicounda – Ngoukhoud et, dans l’après-midi, du poste de santé de Gagnabougou. Les deux infrastructures sont financées sur fonds propres de la commune de Malicounda, sous la présidence de Serigne Mbaye, Directeur de cabinet du ministre de la santé et de l’action sociale. Selon l’avis de Maguette Sène, Malicounda est en voie d’atteindre son objectif décliné dans son programme prioritaire dénommé « Un village, Un poste de santé et une Maternité ». Ainsi, sur les 22 villages que compte la commune de Malicounda, seuls deux ne disposent pas encore de Poste de santé.

Et selon lui, l’objectif sera atteint à 100% d’ici 2025. « Notre objectif, c’est d’ici 2025 d’avoir une couverture sanitaire totale. Notre ambition n’est ni démesurée, ni inaccessible, elle est réaliste et réalisable ». Selon lui, « seuls 2 villages sur les 22 ne disposent pas encore de Poste de santé et d’ici 2025, la mairie réalisera ces infrastructures. Selon toujours le maire, « pour la construction du Centre de santé dans la zone sud de Malicounda, précisément à Nianing, la mairie a déjà identifié le terrain et obtenu un partenaire qui est prêt à financer. La mairie est également en négociation très avancée avec un autre partenaire pour la construction d’un Centre de santé dans la zone Nord de Malicounda. Et le clou, c’est la construction prochaine d’un hôpital ultra-moderne à Malicounda que le Pr Macky Sall a accepté de réaliser. D’ailleurs, la mairie a même délibéré sur l’espace de 10 ha devant abriter l’hôpital à Fandane ».