Canal de Korentas : « Un projet de six milliards offert à Ziguinchor par Atepa »

Le canal de Korentas est l’un des 12 projets majeurs de la mairie de Ziguinchor. Un projet de 6 milliards F Cfa à la charge de l’architecte Pierre Goudiaby Atepa qui va rechercher le financement.

Ousmane Sonko aux anges a révélé, lors du lancement mercredi de ses Grands chantiers, que l’un de ses projets phares, le Canal de Korentas, sera réalisé gratuitement par Pierre Goudiaby Atepa.

« Ce projet est le plus structurant, un projet important qui va modifier complètement le visage de Ziguinchor », lance le maire de Zig rayonnant d’aise.

Ce fils de la région, poursuit-il, « s’ est attelé avec ses équipes, ils ont beaucoup travaillé. Et il m’a dit de dire aux Ziguinchorois, pour ce projet, il fait la conception gratuitement qu’il offre à Ziguinchor, il cherche lui-même le financement; évidemment la commune va contribuer ».

Selon Ousmane Sonko, ce projet de 6 milliards, à lui seul, fait plus que tous les autres projets réunis, qui sont à un peu plus de 5 milliards.

Pierre Goudiaby a « travaillé avec beaucoup d’amour, avec beaucoup de passion. Et ce que j’apprends dans ça, c’est que si les gens ont travaillé exclusivement pour le Bien-Etre des populations, on peut faire de grandes choses. Si on arrête les surfacturations . Il y a des projets beaucoup moins ambitieux que celui là, mais on nous dit que c’est 27 milliards ailleurs, dans d’autres corniches que je ne veux pas citer ».