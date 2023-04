Bignona : Un cas de rougeole détecté au poste de santé de Badionkoto

Bignona, localité située dans le sud du Sénégal, est en alerte. Un cas de rougeole a été enregistré mercredi au poste de santé de Badionkoto. L’information est donnée par l’infirmier chef de poste de la localité. Seydou Massaly a confié à nos frères de Emedia qu’il y a beaucoup de cas de varicelle et un seul cas de rougeole dans le district de Bignona.

« Ces temps-ci, il y a beaucoup de cas de varicelle, une maladie qui est un peu semblable à la rougeole. On a prélevé un enfant de 4 ans et envoyé au centre de santé de Bignona, qui a envoyé à la région médicale de Ziguinchor, qui, à son tour a acheminé le prélèvement à l’Institut Pasteur de Dakar. Et malheureusement ce prélèvement est revenu positif de cas de rougeole rubéole qui est une première dans le district sanitaire de Bignona », -t-il fait savoir.