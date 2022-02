Confronté à un mouvement d’ampleur dénonçant le passe vaccinal, le Premier ministre canadien Justin Trudeau s’est exprimé mardi 8 février pour tenter de défendre ses mesures anti-Covid.

Justin Trudeau semble avoir finalement pris la mesure du blocage qui s’est installé à Ottawa. D’autant qu’en Ontario des manifestants menacent maintenant le pont Ambassador, une voie commerciale vitale avec les États-Unis. Le Premier ministre a pris la parole mardi 8 février devant la Chambre des communes pour défendre ses mesures anti-Covid.

« Tout le monde en a assez des confinements, des mesures que l’on doit prendre, des sacrifices que l’on doit faire, mais depuis deux ans les Canadiens ont continué à agir, à être présents les uns pour les autres, à se faire vacciner, a-t-il déclaré. C’est de cette manière que l’on va s’en sortir et revenir à ce que nous aimons. Nous allons continuer de protéger la vie des gens. »

Candice Bergen, cheffe par intérim du parti conservateur, n’est pas convaincue, elle va dans le sens des manifestants vers un retour à une vie « normale » :

« Des pays comme l’Irlande, la Suède, la Norvège, Israël, la République tchèque, le Royaume-Uni, l’Espagne, le Danemark suppriment les restrictions et les obligations et ce sont des pays qui ont un taux de vaccination moins important que le Canada, a-t-elle dénoncé. Mais ici au Canada nous avons un Premier ministre qui refuse de diriger et qui au lieu de cela divise. »

Si le gouvernement fédéral ne bouge pas, certaines provinces viennent d’annoncer qu’elles renoncent au passe vaccinal. Et le Québec donne pour la première fois un calendrier pour de futurs allègements.

