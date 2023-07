Assemblée nationale : Ciré Clédor Ly prédit une journée sombre pour la démocratie sénégalaise

“L’assemblée nationale se prépare à une série de votes dont les conséquences seront sans doute très désastreuses pour la stabilité de nos institutions démocratiques” C’est l’annonce faite par l’avocat Me Ciré Clédor Ly.

A l’en croire, “derrière les votes à venir, se cache probablement un acte unilatéral qui parachèvera le puzzle, tout en permettant de voir la morbide et monstrueuse architecture au grand complet : un décret. Gardons à l’esprit que dans une démocratie mûre, lorsque des hommes s’accrochent au pouvoir avec pour seul objectif de le garder par leur malice et la ruse, de par leurs agissements, ils risquent un réveil brutal très amer”.

“Il est toujours du devoir de la communauté internationale et surtout nationale, d’avoir à l’esprit ce DÉCRET, de se préparer en conséquence, pour faire échec aux calculs d’hommes de pouvoir qui pourraient menacer la paix, la stabilité dans un pays, voire toute une sous région”, poursuit l’avocat de Ousmane Sonko.

Me Ciré Cledor Ly soutient que “la paix, la stabilité et la sécurité sont encore à portée de main. Les calculs doivent être stoppés, le droit de compétir ouvert à tous les partis politiques et à toutes les candidatures indépendantes. Un gouvernement choisi par son peuple doit savoir écouter ce peuple. C’est cela la sagesse qui est l’une des plus grandes vertus souvent ignorée”.