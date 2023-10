PAFEJ : plus de 9 milliards FCFA du Canada pour l’autonomisation économique et sociale des femmes et de jeunes

La Coopération canadienne (PAFEJ), avec 61 ans de collaboration avec le Sénégal investit sur l’autonomisation économique des femmes et des jeunes.Le projet est piloté par le Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants.

La Coopération canadienne a dégagé une enveloppe de 20 millions de dollars canadiens soit plus de 9 milliards de F CFA pour la mise en œuvre de ce projet. Les résultats attendus, c’est la création d’emplois, le renforcement de l’autonomisation des femmes et des jeunes. En somme, on cherche à offrir plus d’opportunités économiques à cette frange de la population.

Les résultats attendus sont en phase avec la vision du chef de l’Etat pour un Sénégal Emergent. Cette perspective de création d’emplois a été saluée par le directeur de cabinet du ministère de la Famille, Mohamed Ndiaye qui a présidé cette première réunion de pilotage du projet.

Ce projet interviendra au Sud du Sénégal et dans la banlieue dakaroise. D’où la participation des personnes ressources venues de ces différentes localités. Notons que les Ministères de l’Agriculture, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion des Jeunes, celui de l’Economie, du Plan et de la Coopération entre autres sont impliqués dans la mise en œuvre de ce projet.

Lors de cette rencontre, le Ministre Fatou Diané a été représentée par son directeur de cabinet Mohamed Ndiaye. Ce dernier a invité toutes les équipes ministérielles impliquées à travailler pour la réussite de la mise en œuvre de ce projet au cours des 6 prochains ans.